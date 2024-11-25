Юнусов: квантовый компьютер на 75 кубитов могут разработать в России в 2025 году

Сейчас важно увеличить точность работы квантовых вычислителей Квантовый вычислитель в 75 кубитов могут разработать в России в 2025 году, рассказал в интервью РИА Новости советник генерального директора государственной корпорации «Росатом», сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов.
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