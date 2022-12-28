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МИД: IT-инфраструктура России позволяет эффективно противодействовать кибератакам

МИД: IT-инфраструктура России позволяет эффективно противодействовать кибератакам

Российская IT-инфраструктура позволяет достаточно эффективно противодействовать хакерским атакам, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

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