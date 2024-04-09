Участник шоу «Голос» Евгений Кунгуров покончил с собой

Оперный певец находился в депрессивном состоянии, пишет ТАССТело оперного певца Евгения Кунгурова нашли 8 апреля возле дома на Зоологической улице в центре Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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