Участник шоу «Голос» Евгений Кунгуров покончил с собой

Оперный певец находился в депрессивном состоянии, пишет ТАССТело оперного певца Евгения Кунгурова нашли 8 апреля возле дома на Зоологической улице в центре Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.