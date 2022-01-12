Гидрометцентр: температура в Европейской части России поднимется на 20 градусов

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил в разговоре с РИА "Новости", что в конце рабочей недели на севере и в центре Европейской части России ожидаются потепление на 20 градусов и понижение атмосферного давления на 25-30 мм рт.