США и Индия договорились создать завод военной электроники

Первый завод по производству полупроводников для обеспечения национальной безопасности договорились создать президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди, 22 сентября сообщает The Times of India.
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