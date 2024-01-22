В Беларуси никаких мигрантов нет, и безработицы нет

Иван Иванов В стране Беларусь есть хозяин,который печется о своем народе и стране.А в Рассеи у руля,у кормушки, банда временщиков,которые на шабашке,а живут за бугром и все наворованное тоже там. Такая система выгодна на самый верх..легче управлять,лишать наворованного,грабь награбленное..бизьнесмены.рулят,даже во время войны,а точнее бабки.

Мария Беликова В Белоруссии не было Ельцина. В этом причина.