Россияне, которые приезжают в Беларусь в гости или с туристической целью, часто удивляются, они не видят на улицах и рынках столь привычных нам мигрантов.
В Беларуси никаких мигрантов нет, и безработицы нет
Комментарии
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Иван Иванов
В стране Беларусь есть хозяин,который печется о своем народе и стране.А в Рассеи у руля,у кормушки, банда временщиков,которые на шабашке,а живут за бугром и все наворованное тоже там. Такая система выгодна на самый верх..легче управлять,лишать наворованного,грабь награбленное..бизьнесмены.рулят,даже во время войны,а точнее бабки.
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6 час.
Мария Беликова
В Белоруссии не было Ельцина. В этом причина.
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2 час.
ВТ
Вячеслав Тарасов
Там был Шушкевич и тоже только-что на барабане не стучал. А пример Беларуси за семью замками???? Мутная вода для рыбы надёжнее и в этом наше всё..
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1 час.
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