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Лавров назвал Трампа сильным и дружелюбным, но не пророссийским политиком

Лавров назвал Трампа сильным и дружелюбным, но не пророссийским политиком

Избранный президента США Дональд Трамп в прошлом дружелюбно общался с представителями России. Однако это не означает, что он на ее стороне, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону.

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