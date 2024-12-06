Лавров назвал Трампа сильным и дружелюбным, но не пророссийским политиком

Избранный президента США Дональд Трамп в прошлом дружелюбно общался с представителями России. Однако это не означает, что он на ее стороне, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону.
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