IT-эксперт Кашенков: на дипфейк указывает неестественный взгляд собеседника

Распознать качественный дипфейк только по изображению или голосу становится практически невозможно. Поэтому главным признаком мошенничества следует считать поведение собеседника: просьбу срочно перевести деньги, сообщить код из СМС или сохранить разговор в тайне.
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