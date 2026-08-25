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Газета.ру

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IT-эксперт Кашенков: на дипфейк указывает неестественный взгляд собеседника

IT-эксперт Кашенков: на дипфейк указывает неестественный взгляд собеседника

Распознать качественный дипфейк только по изображению или голосу становится практически невозможно. Поэтому главным признаком мошенничества следует считать поведение собеседника: просьбу срочно перевести деньги, сообщить код из СМС или сохранить разговор в тайне.

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