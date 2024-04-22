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Лаборатория Касперского: в 2024 году пользователей Android атаковали 19 млн раз

Лаборатория Касперского: в 2024 году пользователей Android атаковали 19 млн раз

В течение первого квартала хакеры атаковали 19 млн владельцев мобильных устройств на базе Android, по сравнению с прошлым годом количество атак выросло в 5,2 раза, сообщили специалисты «Лаборатории Касперского».

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