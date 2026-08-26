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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сын Романа Семернинова умер из-за остановки сердца на тренировке (ТАСС)

Агентство ТАСС раскрыло причину смерти 14-летнего сына главного тренера «Химок» и молодежной сборной России Романа Семернинова.

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