Toyota разработала тренировочное сиденье

Новая разработка от компании Toyota обещает обеспечить тренировку мышц, пока человек сидит. Toyota Tacoma TRD Pro 2024 года оснащен необычными сиденьями с изодинамическими характеристиками, которые можно регулировать с помощью ручного насоса.
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