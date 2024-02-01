Спасения нет: боевиков ВСУ забросали ВОГами на донецком направлении (ВИДЕО)

Русский спецназ забрасывает ВОГами боевиков ВСУ на донецком направлении. Операторы боевых дронов 58-го отдельного батальона спецназа 1-го Донецкого армейского корпуса уничтожают противника на позициях при помощи точных сбросов.
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