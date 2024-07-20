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Трамп впервые выступил на митинге после покушения

Трамп впервые выступил на митинге после покушения

Экс-президент США Дональд Трамп 20 июля на митинге своих сторонников в городе Гранд-Рапидс в штате Мичиган заявил, что не может, как утверждают его политические противники, быть угрозой демократии, так как получил пулевое ранение «за демократию».

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