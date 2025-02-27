Сумма ущерба от теракта в «Крокусе» для Crocus Group составила 200 миллионов долларов

По словам сына владельца, мемориал погибшим откроется в годовщину трагедииПримерный ущерб Crocus Group в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» составил 150–200 миллионов долларов в зависимости от системы подсчета, заявил сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин в интервью с «РИА Недвижимость».