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Сумма ущерба от теракта в «Крокусе» для Crocus Group составила 200 миллионов долларов

Сумма ущерба от теракта в «Крокусе» для Crocus Group составила 200 миллионов долларов

По словам сына владельца, мемориал погибшим откроется в годовщину трагедииПримерный ущерб Crocus Group в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» составил 150–200 миллионов долларов в зависимости от системы подсчета, заявил сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин в интервью с «РИА Недвижимость».

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