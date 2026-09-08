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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарпищев о серии поражений Андреевой от Гауфф: «Это чистая психология»

Шамиль Тарпищев оценил шансы Мирры Андреевой против Коко Гауфф в четвертьфинале US Open . Россиянка уступает Гауфф в личных встречах со счетом 0:5.

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