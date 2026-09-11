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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алиссона оштрафовали на 8 тысяч фунтов за поведение в подтрибунном помещении после матча с «Ноттингемом»

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер получил штраф от Футбольной ассоциации Англии (FA). Бразильца обязали выплатить 8 тысяч фунтов.

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