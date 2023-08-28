В Красноярском крае мигранты избили участника СВО и его жену

Snejana Nikolova

Такого подонка и убийцу надо расстрелять. Потому что страдают нормальные, трудолюбивые и умные люди. Русские люди с душой такой же большой, как земля русская, и какие-то идиоты их убивают, а потом всю жизнь страдают их семьи. Русское благородство для благородных людей, и если эти монстры останутся живы, они снова будут убивать. За таких подонков и убийц надо расстреливать.