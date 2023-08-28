Медвежий угол

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В Красноярском крае мигранты избили участника СВО и его жену

В Красноярском крае мигранты избили участника СВО и его жену

Юрий Кот   Когда читаешь такие новости, невольно вспоминаешь недавно опубликованную памятку для мигрантов, Для мигрантов в России составили памятку — 10 простых советов Юрий Кот2 августа где чёрным по белому написано, что со своим уставом в чужой монастырь не ходят.

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Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Расстреливать таких надо...так как по правилам войны....они явсляются врагами и предателями.
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1 д.
Snejana Nikolova
Такого подонка и убийцу надо расстрелять. Потому что страдают нормальные, трудолюбивые и умные люди. Русские люди с душой такой же большой, как земля русская, и какие-то идиоты их убивают, а потом всю жизнь страдают их семьи. Русское благородство для благородных людей, и если эти монстры останутся живы, они снова будут убивать. За таких подонков и убийц надо расстреливать.
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1 д.
Татьяна Бушмелева
Полностью согласна. Это убийцы рецидивисты - отвечать должны по закону и без смягчающих!
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1 д.

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