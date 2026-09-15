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Всероссийские соревнования «Кожаный мяч – Школьная футбольная лига» объединили команды из 52 регионов страны

Всероссийские соревнования «Кожаный мяч – Школьная футбольная лига» объединили команды из 52 регионов страны

В столичном спорткомплексе «Лужники» прошел финал Всероссийских соревнований по мини-футболу «Кожаный мяч – Школьная футбольная лига», посвященных олимпийскому чемпиону Никите Симоняну.

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