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Руководитель «Астон Мартин» об отличии от «Альпин»: «Мы не говорим, что будем побеждать через 100 Гран-при, а действуем»

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак сообщил, чем его команда отличается от «Альпин». В частности, Крак упомянул план французской команды, согласно которому путь к борьбе за титул займет 100 Гран-при.

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