Ряд идей и инноваций претендуют на то, чтобы определить будущее 6G

﻿﻿Многие идеи и инновации конкурируют за формирование будущего 6G. Исследуя способы использования нескольких частот для оптимизации передачи данных, ученые добились крупного прорыва: используя свою экспериментальную систему, они достигли рекордной скорости передачи данных более 900 гигабит в секунду, что в 9000 раз быстрее, чем нынешняя 5G.