Новый год на Кубани: Краснодарский край вышел в лидеры ТОПа популярных зимних турнаправлений

Краснодарский край стал самым востребованным зимним направлением среди российских туристов. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), именно этот регион оказался на первом месте по числу бронирований на зимний сезон 2024 года.
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