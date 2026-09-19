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Собянин рассказал о перспективах самого большого московского вокзала

Собянин рассказал о перспективах самого большого московского вокзала

Самый большой городской вокзал Беговая объединит МЦД, метро и наземный транспорт. Новыми маршрутами смогут пользоваться жители сразу нескольких районов, рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

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