Собянин рассказал о перспективах самого большого московского вокзала

Самый большой городской вокзал Беговая объединит МЦД, метро и наземный транспорт. Новыми маршрутами смогут пользоваться жители сразу нескольких районов, рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.
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