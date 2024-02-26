Пьяную пациенту туберкулёзной больницы в посёлке Зелёный Холм доставили в отдел полиции

Пострадавший мужчина до сих пор в тяжёлом состоянии. Правоохранительные органы задержали 37-летнюю пациенту туберкулёзной больницы в посёлке Зелёный Холм в Полянском поселении Выборгского района Ленобласти.
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