В Томской области продолжается проведение Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

В рамках ежегодной Всероссийской акции, приуроченной к всероссийскому Дню физкультурника и в рамках проводимого в Российской Федерации Года семьи, сотрудники и члены Общественного совета при УМВД России по Томской области совместно с региональным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» провели «Зарядку со стражем порядка» в детском образовательно-оздоровительном лагере «Пост №1».