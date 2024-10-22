Трагическая смерть 9-летней девочки настолько потрясла горожан, что многие выразили желание создать мемориал на переулке Казачьем (напротив д.
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Трагическая смерть 9-летней девочки настолько потрясла горожан, что многие выразили желание создать мемориал на переулке Казачьем (напротив д.