Телеведущая Юлия Барановская вышла в свет в мини-платье

Ведущая шоу "Мужское / Женское" Юлия Барановская появилась на публике в мини-платье. Звезда Первого канала приехала на вечеринку в честь дня рождения продюсера Яны Рудковской и поделилась кадрами с торжества в соцсетях.
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