Лидеры рынка люксовых автомобилей в России

Lamborghini и Bentley первенствуют на российском рынке люксовых автомобилей в апреле. По данным агентства «АВТОСТАТ», по итогам апреля 2024 года в России было продано 67 новых машин люкс-сегмента, что на 31% больше аналогичного периода прошлого года.
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