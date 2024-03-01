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Анастасия Ракова рассказала о переоборудовании рентгеноперационной в больнице им. Кончаловского

Анастасия Ракова рассказала о переоборудовании рентгеноперационной в больнице им. Кончаловского

Новый ангиографический комплекс позволяет выполнять полный спектр операций без разрезов Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития, сообщила о том, что в столице в соответствии с единым стандартом переоснащения стационаров полностью переоборудовали рентгеноперационную больницы имени М.

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