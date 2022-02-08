ЕСПЧ в 2021 году – некоторые итоги

2021 год стал годом одной из самых жёстких атак Европейского суда по правам человека на Россию как государство С ужесточением глобального уровня управления ряд международных институтов, в частности судов, претерпели существенную трансформацию.
2021 год стал годом одной из самых жёстких атак Европейского суда по правам человека на Россию как государство С ужесточением глобального уровня управления ряд международных институтов, в частности судов, претерпели существенную трансформацию.
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