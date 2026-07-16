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Газета.ру

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EGS бесплатно и навсегда дарит игры Echo Generation: Midnight Edition и Luto

EGS бесплатно и навсегда дарит игры Echo Generation: Midnight Edition и Luto

В Epic Games Store стартовала новая еженедельная раздача игр, в рамках которой геймеры могут бесплатно получить два проекта: тактическую адвенчуру Echo Generation: Midnight Edition и психологический хоррор Luto.

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