ВС РФ атаковали склад топлива в Тернополе, а Львов окутали облака из хлора

Украинские Telegram-каналы массово начали сообщать о появлении туч с хлором над Львовом. По их информации, они прибыли туда из Тернополя, где изначально образовались после возможного удара российской армии по складу топлива.
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