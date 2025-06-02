В Госдуме предложили разрешить тонировку на передних боковых стеклах машин

В Госдуму планируют внести законопроект, разрешающий использовать на передних боковых стеклах автомобилей тонировку, светопропускание которой должно быть не менее 60% от показателя, определённого техническим регламентом, сообщил депутат ГД Ярослав Нилов.
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