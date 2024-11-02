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Курские новости

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Курские волонтеры рассказали, как эвакуировали обезвоженных и напуганных людей

Курские волонтеры рассказали, как эвакуировали обезвоженных и напуганных людей

В Курской области добровольцы продолжают помогать эвакуироваться мирным жителям приграничья. Волонтеры при этом соблюдают строгие правила безопасности: не раскрывают данные об эвакуированных людях и не публикуют адреса мест, откуда вывозят граждан.

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