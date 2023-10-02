Инцидент с изнасилованием в одной из школ Алматы прокомментировали в Минпросвещения

Об изнасиловании первоклассника рассказала его мама несколько дней назад, передает inAlmaty.kz. В комитете по охране прав детей прокомментировали ситуацию в Международной школе Алматы "По данному факту уже возбуждено уголовное дело.
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