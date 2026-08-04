ФСБ сообщила о задержании подозреваемых в подготовке покушения на главу нового региона в Крыму

Задержание подозреваемых в Севастополе По данным Федеральной службы безопасности России, в Севастополе задержаны двое мужчин 1992 и 1999 годов рождения, которые, как утверждается, по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины планировали серию терактов на территории Крыма.
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