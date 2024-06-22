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Кубань помнит! Акция «Свеча памяти» прошла во всех районах края: особенный день в истории

Кубань помнит! Акция «Свеча памяти» прошла во всех районах края: особенный день в истории

В акции приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий, глава Краснодара Евгений Наумов, председатель Гордумы Вера Галушко, начальник Управления ФСБ России по Краснодарскому краю Сергей Захарихин, прокурор края Сергей Табельский, начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю генерал-лейтенант полиции Владимир Андреев Накануне жители Кубани стали участниками акции «Огненные картины войны».

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