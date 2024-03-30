Такими будут кроссоверы Hyundai в ближайшем будущем

Бренд Genesis, принадлежащий корейскому автогиганту Hyundai, представил официальные изображения своего нового флагманского внедорожника Neolun, который станет прямым конкурентом Mercedes-Benz GLS и BMW X7.
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