Киркоров сообщил, что после вечеринки Ивлеевой «опустился с небес на землю»

Российский поп-король Филипп Киркоров пережил негативные события 2023 года с позитивной ноткой. Видео с его выступлением, где он поднимает бокал за столом с друзьями, было опубликовано в его социальных сетях.
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