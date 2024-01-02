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Киркоров сообщил, что после вечеринки Ивлеевой «опустился с небес на землю»

Киркоров сообщил, что после вечеринки Ивлеевой «опустился с небес на землю»

Российский поп-король Филипп Киркоров пережил негативные события 2023 года с позитивной ноткой. Видео с его выступлением, где он поднимает бокал за столом с друзьями, было опубликовано в его социальных сетях.

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