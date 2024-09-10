10.09.24==ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КОНЧИЛИСЬ – ЗАПАД ГОТОВИТСЯ К ВОЙНЕ: ВСКРЫЛСЯ ПРОЕКТ НОВОЙ СЕТИ БАЗ НАТО

Дипломатические игры кончились – Запад уже открыто готовится к большой войне в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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