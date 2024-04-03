Посол: Россия готова возобновить поставки нефти Японии в случае отмены потолка цен

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Посол России в Японии Николай Ноздрев заявил в интервью ТАСС, что Москва готова возобновить сотрудничество с Токио в области поставок нефти на нормальных, соответствующих международным коммерческим практикам условиях.

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