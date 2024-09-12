Восемь пожаров и пять ДТП с пострадавшими случились в Тульской области за сутки

За прошедшие 24 часа в Тульской области зафиксировано восемь техногенных пожаров без пострадавших. Такую статистику утром в четверг, 12 сентября, опубликовала пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
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