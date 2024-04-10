За Пашиняна мёртвой хваткой взялась Германия: На повестке оказалось 3 важных вопроса

Премьер Армении в ходе разговора с Олафом Шольцем обсудил мирный договор с Азербайджаном. Были и другие темы для беседы, настоящая цель которых сводится к отрыву Еревана от МосквыПремьер Армении провёл телефонный разговор с Олафом Шольцем.
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