За Пашиняна мёртвой хваткой взялась Германия: На повестке оказалось 3 важных вопроса

Премьер Армении в ходе разговора с Олафом Шольцем обсудил мирный договор с Азербайджаном. Были и другие темы для беседы, настоящая цель которых сводится к отрыву Еревана от МосквыПремьер Армении провёл телефонный разговор с Олафом Шольцем.