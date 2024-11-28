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Школа из Екатеринбурга выиграла конкурс на лучшую столовую 2024 года: чем кормят учеников победители

Школа из Екатеринбурга выиграла конкурс на лучшую столовую 2024 года: чем кормят учеников победители

В этом меню очень много полезных блюд, и за ними выстраивается очередь фото: Shutterstock/Fotodom.ruНедавно стал известен победитель Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая-2024».

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