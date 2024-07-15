АСАR: сладкие продукты с консервантами повышают риск развития волчанки

Ученые из Гарвардского Университета в США обнаружили, что фабричные продукты с большим количеством сахара, подсластителей и консервантов могут повышать риск развития волчанки - хронического заболевания аутоиммунной природы.
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