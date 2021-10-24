Депп подружился с Биковичем

Знаменитый голливудский актер встретился в Белграде с русско-сербским артистом Милошем Биковичем. Джонни Депп и Милош Бикович Shutterstock/Fotodom Знаменитый голливудский актер встретился в Белграде с русско-сербским артистом Милошем Биковичем.