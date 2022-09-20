В Белом доме объяснили слова Байдена о применении силы для защиты Тайваня

ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Белый дом заявил, что слова президента Джо Байдена о возможности использования американских войск для защиты Тайваня носили "гипотетический" характер и не были изменением традиционных подходов США к проблеме.
ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Белый дом заявил, что слова президента Джо Байдена о возможности использования американских войск для защиты Тайваня носили "гипотетический" характер и не были изменением традиционных подходов США к проблеме.
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