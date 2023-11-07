Артемьев назначен главой международной товарно-сырьевой биржи в Петербурге

Бывший глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев возглавил Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу, ее предыдущий руководитель Алексей Рыбников покинул свой пост.
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