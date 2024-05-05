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Шарль Леклер: «Думал, что мы все столкнемся на старте»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер финишировал третьим на Гран-при Майами и рассказал об опасном эпизоде в первом повороте.

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