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Посол России назвал причину рекордных закупок Индией российской нефти

Посол России назвал причину рекордных закупок Индией российской нефти

Посол России в Индии Денис Алипов объяснил, почему Нью-Дели продолжает закупки российской нефти. В интервью порталу DT India, опубликованном на YouTube, дипломат отметил, что Индия исходит из собственных экономических интересов.

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