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Главный ледовый городок Челябинска посвятят юбилею города

Главный ледовый городок Челябинска посвятят юбилею города

Челябинцы выбрали концепцию главного ледового городка. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления культуры Челябинска, голосование по выбору концепции новогоднего городка проходило с 28 апреля по 11 мая.

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