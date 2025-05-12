Главный ледовый городок Челябинска посвятят юбилею города

Челябинцы выбрали концепцию главного ледового городка. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления культуры Челябинска, голосование по выбору концепции новогоднего городка проходило с 28 апреля по 11 мая.
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